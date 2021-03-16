روسيا: الوضع بمناطق التعاون مع تركيا في سوريا صعب للغاية

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف:" برغم وجود خلافات بين روسيا وتركيا بشأن سوريا، فإن التفاعل بين البلدين مستمر هناك"، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال صعبًا في المناطق التي يوجد فيها تعاون بين موسكو وأنقرة.وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "إن الوضع في المناطق، التي يجري فيها التفاعل، ما زال صعبا للغاية والعناصر الإرهابية ما زالت قائمة؛ مما يحول دون تطبيع الأوضاع، ولكن مع ذلك التعاون مستمر"، مضيفا "هناك خلافات أيضا مع تركيا بشأن سوريا، وأن الجيش الروسي يتعاون بشكل وثيق للغاية مع نظرائه الأتراك في سوريا على أساس الاتفاقات، التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين".