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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تدريبات أوكرانية أطلسية مشتركة في البحر الأسود

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
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أجرت قوات البحرية الأوكرانية تدريبات في البحر الأسود مع سفن مجموعة المهام البحرية الدائمة لمكافحة الألغام التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكر المكتب الصحفي التابع للبحرية الأوكرانية - في بيان، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية اليوم الثلاثاء - " أجرت مجموعة القوارب التكتيكية التابعة للقوات البحرية الأوكرانية مع مجموعة المهام البحرية الدائمة لمكافحة الألغام التابعة للناتو تدريبات مشتركة في البحر الأسود".

وأضاف البيان:" أن هذه التدريبات تهدف إلى العمل على التعاون بين أطقم سفن البحرية الأوكرانية مع البحرية التركية والرومانية والبحرية الملكية الإسبانية".

وأشار إلى أنه تم إجراء تدريبات على مكافحة الألغام في إطار مجموعة من السفن، ونقل البضائع أثناء الإبحار، والتصدي لأسلحة الهجوم الجوي للعدو، وإجراء تدريبات قتالية بحرية.

يُذكر أن هذه التدريبات هي الثانية من نوعها هذا العام بمشاركة سفن البحرية الأوكرانية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة البحر الأسود.

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