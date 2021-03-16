تدريبات أوكرانية أطلسية مشتركة في البحر الأسود

أجرت قوات البحرية الأوكرانية تدريبات في البحر الأسود مع سفن مجموعة المهام البحرية الدائمة لمكافحة الألغام التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو".وذكر المكتب الصحفي التابع للبحرية الأوكرانية - في بيان، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية اليوم الثلاثاء - " أجرت مجموعة القوارب التكتيكية التابعة للقوات البحرية الأوكرانية مع مجموعة المهام البحرية الدائمة لمكافحة الألغام التابعة للناتو تدريبات مشتركة في البحر الأسود".وأضاف البيان:" أن هذه التدريبات تهدف إلى العمل على التعاون بين أطقم سفن البحرية الأوكرانية مع البحرية التركية والرومانية والبحرية الملكية الإسبانية".وأشار إلى أنه تم إجراء تدريبات على مكافحة الألغام في إطار مجموعة من السفن، ونقل البضائع أثناء الإبحار، والتصدي لأسلحة الهجوم الجوي للعدو، وإجراء تدريبات قتالية بحرية.يُذكر أن هذه التدريبات هي الثانية من نوعها هذا العام بمشاركة سفن البحرية الأوكرانية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة البحر الأسود.