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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التنمية المحلية: 45% من العاملين بالمحليات سيدات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:54 م
جريدة الدستور
أحمد أبو المحاسن
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كشف وزير التنمية المحلية، عن عدد السيدات القياديات فى وزارة التنمية المحلية وفى باقى المحافظات، مؤكدًا أنها وصلت نسبته ما لا تقل عن 45% من نسبة عدد العاملين، لافتًا إلى أن الوزارة أسست وحدات لتمكين المرأة بالوزارة والمحافظات "وحدات تكافؤ الفرص" حيث تعمل داخل كل المحافظات وتنسق مع الوحدة المركزية بالوزارة، وقد حققت تلك الوحدات منذ انشاءها مكاسب عديدة للمرأة العاملة بالمحافظات.

وأوضح، خلال احتفالية الوزارة، بيوم المرأة المصرية، أن تلك الوحدات ساهمت فى عملية توعية وتثقيف لتعزيز مكانة ودور المرأة في عملية التنمية والتصدي للتحديات التي تواجهها على المستوي المحلي، كما قامت بعقد دورات تدريبية متنوعة لثقل قدرات العاملين بتلك الوحدات، مشيرًا إلى أن آخر تلك الدورات ما تم عقده خلال الشهر الماضي والتي تدرب خلالها عدد كبير من القيادات النسائية وشريكات العمل المحلى بكافة المحافظات، وذلك رفعًا لقدراتهن وتوعيتهن بالتحديات التي تواجه المرأة والتأكيد على سبل دعم وتعزيز برامج تمكين المرأة على المستوي المحلي اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيا.

وتابع: لا يخفى عليكم أن للسيدات القياديات في المجال المحلى دورًا مهمًا بحكم ما لديهن من خبرات بوصفهن عاملات وربات أسر في نفس الوقت، من تجارب ذات خصوصية وتفرد يجعلهن أكثر ادراكًا لاحتياجات الاسرة المصرية واحتياجات المجتمعات بالتبعية.

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