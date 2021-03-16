وزير الرياضة يفتتح منتجع مركز شباب طبهار وملعبه الخماسى

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بعد ظهر اليوم الثلاثاء منتجع مركز شباب طبهار بمحافظة الفيوم بتكلفة استثمارية 5 ملايين جنيه، والملعب الخماسي المنجل بالنجيل الصناعي الذي أنشأته وزارة الشباب والرياضة لمركز شباب طبهار بتكلفة ٦٥٠ ألف جنيه.وخلال الافتتاح أكد وزير الشباب والرياضة أن افتتاح ملعب مركز شباب طبهار والذي تم إنشاؤه هو إضافة للمنشآت الرياضية والشبابية في صعيد مصر والتي تساهم بشكل فعال في إكتشاف الموهوبين رياضيًا في مختلف الألعاب الرياضية، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تشجع كافة المؤسسات الرياضية والشبابية على تنمية مواردها الذاتيه للصرف على أوجه الأنشطة بداخلها ولتطوير بنيتها التحتية واللإنشائية.ويضم منتجع مركز شباب طبهار حمام سباحة، قاعة مناسبات، حديقة أطفال، نادي اجتماعي للأعضاء.كما يضم مركز شباب طبهار مبنى يحتوي على صالة اللياقة البدنية، صالة الكمبيوتر، مكتبة.