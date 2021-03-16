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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التنمية المحلية: المرأة المصرية لعبت دورًا رياديًا في مواجهة كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:52 م
جريدة الدستور
أحمد أبو المحاسن
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أكد وزير التنمية المحلية، أن المرأة المصرية قدمت على مر التاريخ من عمر الوطن، تضحيات جسام، ووقفت وبصلابة لتخوض تجارب نضالية وتنموية كبرى، جنبًا الى جنب بوصفها ركيزة أساسية في النهوض بمقدرات هذا الوطن.

وقال "خلال الاحتفالية التي أقامتها الوزارة أمس بمناسبة يوم المرأة المصرية وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ومانجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمى في القاهرة وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى البرنامج وعدد من نائبات المحافظين، وقيادات الوزارة والعمل المحلي بالمحافظات، أن المرأة المصرية تحملت أعباء الإصلاح الاقتصادي وإدارة المنظومة المالية لأسرتها وبلدها علي النحو الذي أشادت به العديد من المنظمات الدولية وفي وقت جني ثمار هذا الإصلاح حتمت علينا هذا العام ظروف جائحة كورونا التي أصابت العالم جميعًا.

وأوضح أن المرأة المصرية لعبت دورًا رياديًا في مواجهة هذه الجائحة سواء على مستوى العمل بمختلف المجالات خاصة القطاع الطبي من طبيبات وممرضات، وقفن في الصفوف الأولى للتصدي للجائحة ما أسهم في حفظ آلاف الأرواح، لما أظهرن قدراتهن في قيادة خطة الاستجابة للجائحة التي أعدتها الحكومة المصرية.

وقال وزير التنمية المحلية أن يوم المرأة المصرية هو اليوم الذي أكدت فيه المرأة المصرية دورها الرائد في الحركة الوطنية المصرية من أجل الاستقلال، حيث سقطت أول الشهيدات أثناء ثورة 1919 من السيدات خلال مظاهراتهن ضد الاستعمار، مؤكدًا أن لقائه اليوم بحضور رئيس المجلس القومي للمرأة بهذا التجمع الفريد والمتميز من السيدات العاملات في مجال المحليات بدءًا من محافظ دمياط ونائبات المحافظين الحاضرات وقيادات العمل المحلى من الكوادر النسائية لدليل على ان وزارة التنمية المحلية تعمل فى إطار خطة الدولة وفى اطار أهداف الحكومة واستراتيجيتها 2030 وبالتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة 2030 والتى تسعى لتعزيز دور المرأة وتمكينها.

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