سفير أيرلندا في عمان: الأردن منارة للسلام والاستقرار في المنطقة

قال السفير الأيرلندي في عمان الدكتور فنسنت أونيل، إن الأردن منارة للسلام والاستقرار في المنطقة.وأضاف أونيل - لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بمناسبة العيد الوطني لبلاده - أن الأردن وأيرلندا يرتبطان بعلاقات سياسية ممتازة، وأن الأردن يحتفل هذا العام بمرور 100 عام، على تأسيس الدولة كما تحتفل أيرلندا أيضا بمرور 100 عام على الاستقلال.وأشار إلى أهمية الدور المحوري الذي تلعبه كل من الدولتين في محيطها، ويتشابهان في العديد من العناصر منها العمل لتحقيق السلام، ومجتمعات شابة تعتمد على الموارد البشرية لتحقيق التنمية الاقتصادية ولهما شراكات وتحالفات دولية متعددة.ولفت إلى التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الصديقين حيال قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل عضوية أيرلندا بمجلس الأمن الدولي هذا العام وكونها عضو في الاتحاد الأوروبي، وأهمية الدور الذي تلعبه السفارة الأيرلندية التي تم افتتاحها عام 2018 في تعزيز وتنمية العلاقات والشراكة بين البلدين.وأكد دعم بلاده للأردن في استقبال وإيواء اللاجئين وتقديم الخدمات لهم، ودعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتمكينها من الاستمرار بعملها.وحول التعاون الاقتصادي.. أوضح أونيل أن الأردن يعد شريكا تجاريا مهما، وأن حجم التجارة بين البلدين يتزايد بشكل مستمر، حيث بلغ العام الماضي نحو 160 مليون يورو للسلع والخدمات، مشيرا إلى إمكانية زيادة الصادرات الأردنية إلى أيرلندا وإقامة شراكات مع الشركات الأيرلندية، وتسهيل وصول الأردن إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من خلال بوابة إيرلندا.وحول القضية الفلسطينية، أكد أن القضية الفلسطينية وعملية السلام جزء مهم من سياسة أيرلندا الخارجية، حيث تدعم إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين وعاصمتها القدس الشرقية استنادا لقرارات الشرعية الدولية.يذكر أن السفارة الأيرلندية احتفلت مساء أمس الإثنين، بالعيد الوطني من خلال تسليط الضوء الأخضر الساطع وهو اللون الوطني الإيرلندي على "فندق الرويال" وإضاءته كاملا باللون الأخضر لإظهار ارتباط أيرلندا القوي بالأردن، وبجميع الشتات الأيرلندي وأصدقاء أيرلندا في الأردن والعالم ولترويج التعاون السياحي.