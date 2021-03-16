رابط الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة ٢٠٢٠.. وكيفية تقديم الشكاوى

يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية وخطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة٢٠٢٠ عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الذي يتم منحه شهريا لأكثر الفئات أولوية بالرعاية والتي لا تظل تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة.

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة٢٠٢٠

حرصا من وزارة التضامن الاجتماعي على سلامة مستحقي معاش التكافل والكرامة الشهري والذين لم يقعوا تحت مظلة التأمينات الاجتماعية من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي راح ضحيته أكثر من 3 مليون مواطن أطلقت موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا)، وذلك من خطة الحكومة برقمنة الخدمات للمواطنين لعدم اهدار الوقت والجهد خاصة في ما فرضه علينا فيروس كورونا من تباعد اجتماعي بين جميع أفراد الشعب لتفادي انتشار العدوى بين المواطنين.

خطوات الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة

يمكن للفئات المستحقة لمعاش التكافل والكرامة والمقدر بـ 400 جنيه شهريا الاستعلام الالكتروني عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار معاش التكافل والكرامة

تسجيل الرقم القومي للمستحق للمنحة الشهرية

التأكد من بيانات صاحب الطلب كاملة والمسجلة من قبل عبر الموقع مسبقا قبل الضغط على كلمة إرسال

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الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة إلكترونيا

خطوات تقديم شكاوى التكافل والكرامة

يمكن تقديم للمستوفين شروط استحقاق معاش التكافل والكرامة الشهري ولم يحصلوا عليه تقديم شكاوى عبر الموقع الرسمي للوزارة باتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار معاش التكافل والكرامة

تحديد تقديم شكوى من أيقونة الخدمات الرئيسية

كتابة الرقم القومي للراغب في تقديم الشكوى

كتابة الشكوى كاملة

كتابة وسيلة تواصل