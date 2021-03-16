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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يقر منحة إسبانية لتقوية المعاهد الحكومية وتحسين الخدمة العامة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:46 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2021 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية، بهدف تحسين الخدمة العامة" الموقعة في القاهرة بتاريخي 19 نوفمبر 2020، و16 ديسمبر 2020، والصادر بهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.

ووفقا لتقرير اللجنة، فإن الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهرًا تبدأ من تاريخ اعتماده من قبل الحكومة المصرية، ويمكن مد هذه الفترة خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الاسبانية، وتضمنت الخطابات بأن يودع مبلغ المنحة في حساب بالبنك المركزي المصرى باسم المشروع على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.

ويهدف مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وذلك من خلال تحقيق هدفين أولها هدف عام يتمثل في تعزيز التفوق الإداري والحكم الرشيد وتحسين الخدمة العامة للمواطنين، وهدف محدد يتمثل في التعزيز الحكومي لدعم تدريب الموظفين العموميين.

وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها حول الاتفاقية ان الخطابات المتبادلة تهدف لتعزيز وتوطيد العلاقات بين مصر واسبانيا والتعاون المثمر ودعم استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة وتحسين الخدمة العامة.

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