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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط تاجر مخدرات شرق قناة السويس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:57 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عاطل وبحوزته 3 كيلوجرامات من نبات البانجو المخدر بالقنطرة شرق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية من العميد رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط أحد مروجي المخدرات يتجول بدائرة مركز القنطرة شرق.

وردت معلومات لمباحث المركز بتجول أحد مروجي المواد المخدرة "البانجو" بدائرة المركز.

وكلف مدير المباحث الجنائية وحدة مباحث المركز بسرعة عمل التحريات اللازمة، وبالتحريات تم تحديد أماكن تردد المذكور.

وعلى الفور قامت مباحث القنطرة شرق برئاسة الرائد مصطفى صيوح بإعداد عدة أكمنة أسفرت إحداهما عن ضبط المتهم ''خالد.م.س"، شهرته خالد البوسعيدي، مواليد 1975، عاطل، ومقيم بعزبة المواصلة دائرة مركز القنطرة شرق سبق اتهامه في 3 قضايا بتهم مخدرات وسرقة متنوعة أخرهم القضية رقم 39002017 جنايات مركز القنطرة شرق بتهمة مخدرات وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلوجرامات ومبلغ مالي 500 جنيه وهاتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضه على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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