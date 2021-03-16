حبس شخص متهم بالاتجار في «الهيروين» بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين وسلاح أبيض "خنجر" بقصد الدفاع عن تجارته.تلقى رجال المباحث بقسم شرطة حلوان، معلومات سرية تفيد باختباء أحد العناصر الإجرامية بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن من القبض على عاطل، بحوزته 25 جراما من مسحوق الهيروين.وبمواجهته اعترف بحيازة الهيروين بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن تجارته، وتم إحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.