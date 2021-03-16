الإمارات تسجل 2.018 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2.018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 208.085 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 430.313 حالات منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.406 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.651 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 410.736 حالة.