سعفان ومحافظ المنوفية يسلمان شهادات التدريب على مهنتين

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، اليوم الثلاثاء، شهادات الدورات التدريبية على مهن كهرباء التوصيلات والتفصيل والحياكة بالوحدات المتنقلة والمراكز الثابتة بمديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، والتي تم إطلاقها ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأكد سعفان ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وذلك بتخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلى 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.وشدد الوزير على أن التدريب المهني في مصر اتخذ منحى جديد وطرق متطورة على مستوى كل المحافظات، حيث تم إطلاق وحدات للتدريب المتنقلة تجوب كل المحافظات توفر التدريب على مهن التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات والسباكة الصحية، مهن تحتاجها تلك القري والنجوع وصل مستوى خريجيها لأعلى المستويات، تقدم خدماتها التدريبية مجانا لكل المتدربين والمتدربات.وأوضح أن هذه الوحدات وفرت الجهد والتعب على المتدربين من الانتقال لمراكز التدريب المهني الثابتة في المراكز والمدن، كما تم إعدادها وتحديثها وفق أعلى المستويات، وأحدث الأجهزة والمعدات لخدمة أبناء الوطن في قري ونجوع الجمهورية بما يضيف رونقًا خاصًا لعملية التدريب، يمكن بعدها توفير فرصة عمل لائقة للمتدرب وفق مهاراته التي اكتسبها من التدريب أو عمل مشروع خاص منفردا أو بشراكة مع زملاؤه المتدربين ليحقق حلمه ويكون من أرباب العمل مستقبلا.وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المحافظة وجهاز مشروعك لمساعدة هؤلاء الخريجين في عمل مشروعاتهم الخاصة وفقا للشروط الموضوعة بها، بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة، والاقتصاد القومي تماشيا مع إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.