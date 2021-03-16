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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط عصابة الشرطة «المزيفة» بمصر القديمة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:36 م
جريدة الدستور
هدير مصطفى
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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط عناصر تشكيل عصابى بمصر القديمة، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من سائق "توك توك" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بأنه حال سيره بدائرة القسم بمركبة "التوك توك" قيادته استوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله أعلى كوبرى الأوتوستراد الجديد بدائرة القسم.

وفور وصوله فوجئ بسيارة يستقلها عدد 3 أشخاص قاموا باستيقافه وإجباره على استقلال السيارة صحبتهم عقب إيهامه بكونهم رجال شرطة، واستقل أحدهم مركبة "التوك توك" ثم استولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وتخلوا عنه بدائرة قسم شرطة البساتين، وأضاف المجني عليه بأن المركبة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع «GPS».

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وتتبع مسار هروب الجناه أمكن تحديد مكان إخفائها بدائرة القسم.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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