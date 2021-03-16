بدء تلقي تظلمات نتيجة الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

بدأت الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الأول، لمدة ثلاثة أسابيع، للطلاب من الصفوف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي.وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أمس، عن فتح باب التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الأول، لمدة ثلاثة أسابيع، للطلاب من الصفوف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي.وأكدت المديرية، أنه يتم تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الأول، بكل إدارة تعليمية تابعه لها المدرسة الملتحق بها الطالب.وكلف محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جميع المسئولين، ومديري العموم، بتقديم جميع التسهيلات لأولياء الأمور والطلاب، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، ومنع التزاحم.