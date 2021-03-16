برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

انعقدت اليوم (الثلاثاء) الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى في القاهرة، برعاية مصرية.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد جلسات الحوار الوطني للفصائل الفلسطينية والتي عقدت في القاهرة خلال شهر فبراير الماضي، وتم الاتفاق فيها على آليات التنظيم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.





وقررت القاهرة، فور بدء الحوار الفلسطيني السابق، استئناف فتح معبر رفح البري في الاتجاهين، كاستجابة فورية لعبور العالقين من المسافرين الفلسطينيين، ومازال السفر مستمر فيه حتى الآن.





وترعى مصر ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الإنقسام، بالإضافة إلى منع التصعيدات العسكرية على حدود قطاع غزة المحاصر، والتي تقع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.