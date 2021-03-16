شاب يحرق منزل شقيقه بسبب «الميراث» في الجيزة.. والنيابة تأمر بحبسه

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحرق منزل شقيقه، بسبب خلافات بينهما على تقسيم الميراث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.وكشفت التحقيقات عن أن شقيق صاحب الشقة التى تعرضت للحرق، أشعل النيران فيها على خلفية تشاجره مع شقيقه ووالدته بسبب الميراث؛ وشعوره بالغيرة، وأن شقيقه انتزع منه حقه.