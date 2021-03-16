حملة مفاجئة على مجمع المخابز بمطروح للتأكد من جودة الخبز (صور)

قاد المحاسب حسن كمال الشيباني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، حملة للمرور المفاجئ على مجمع المخابز البلدية بالكيلو 7 وسيارات توزيع الخبز التابعة له، كذلك المخابز البلدية العاملة بالمدينة، للتأكد من سير العمل بالمجمع وحالة الرغيف المنتج وعدم وجود مشاكل في الإنتاج.وأكد الشيباني، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحملة تأكدت من انتظام العمل بالمجمع وكذلك باقي المخابز دون أي معوقات، أيضا جودة الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات والأوزان المقررة.