إحالة موظفتين بالضرائب العقارية في الشرقية للمحكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية بمحافظة الشرقية، بإشراف المستشار عصام المنشاوى، اليوم الثلاثاء، إحالة موظفتين بمأمورية الضرائب العقارية، فى القضية رقم 626 لسنة 2020 نيابة بلبيس الإدراية، للمحاكمة التأديبية، لاتهامهما بالتسبب فى تخفيض القيمة الإيجارية لبعض العقارات، ما أضر بأموال الجهة التى تعملان بها وضياع حق من حقوق الدولة.وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية برئاسة المستشار إيهاب عادل، مدير نيابة بلبيس الإدارية، عن أن الموظفتين في غضون شهور مايو ويونيو ويوليو من عام 2020 المنقضي، لم يراعيا إنجاز العمل المنوط بهما ولم يحافظا على أموال الجهة التى يعملان بهما، وأتيا تقصيرًا من شأنه أن يؤدي ضياع حق من حقوق الدولة.وأشارت التحقيقات إلى التراخي عن إنجاز إجراءات العرض بمركزة الطعن فى شأن أوراق الطعون، وفي مخاطبة هيئة قضايا الدولة وترتيب عليه تخفيض القيمة الإيجارية لبعض العقارات، مما أضر بأموال الجهة التى تعمل بها وضياع حق من حقوق الدولة.