القبض على شخص متهم بسرقة شركة في النزهة

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على شخص عقب سرقته إحدى الشركات بأسلوب "كسر الباب"، بمنطقة النزهة.البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وبحوزته حقيبة بداخلها 5 أجهزة لاب توب، هاتف محمول مجهولين المصدر، أجنة حديدية.وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل شركة كائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.باستدعاء مالك الشركة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.