إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في حلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بمنطقة حلوان وإنهاء الخصومات الثارية.وجاء ذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات"، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى، وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.