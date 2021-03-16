«إحساسك نعمة» تقدم 10 آلاف استشارة طبية مجانية عبر «صحتك»

أعلنت الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة"، عن تقديم 10 آلاف استشارة مجانية من خلال تطبيق "صحتك"، الذي يقدم خدمة التواصل بين المريض والأطباء إلكترونيا للرد على استفساراتهم.وقالت "الحملة"، في بيان اليوم، إنه يتم تقديم الخدمة عبر التواصل الإلكتروني مع نخبة متميزة من الأطباء في تخصصات مختلفة، دون تحميل المريض أية مبالغ مادية، موضحة أن التطبيق يتميز بالخصوصية، وسرية بيانات المرضى، وعدم إطلاع أي طرف دون الطبيب المختص عن بياناتهم أو أسرارهم المرضية.من جهته، قال الدكتور جورج ماهر، مدير عام بإحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال صناعة الدواء، إن المريض يمكنه الاستفادة من الخدمة عبر استخدام "الهواتف الذكية"، وذلك عبر الدخول على "جوجل بلاي" للأجهزة التي تعمل بأنظمة "الأندرويد"، أو "أب ستور" للأجهزة العاملة بأنظمة شركة "أبل"، وتحميل التطبيق، ثم اختيار الطبيب في التخصص المطلوب (باطنة وتغذية وجلدية ونفسية واطفال ونساء)، وحجز موعد من خلال إدخال الكود ( Se7etak100).وشدد ماهر على أن إطلاق هذه الخدمة يأتى لتخفيف العبء عن المرضى، خاصة في ظل جائحة كورونا ومخاوف بعض المرضى من التردد على المنشأت الطبية والعيادات، فضلًا عن تقديم الخدمة بشكل مجاني.يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أطلقت "الحملة" في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، وهي الحملة التي تنفذها شركة "إيفا فارما"، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية، بالتعاون مع "الوزارة" وعدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية المتميزة.