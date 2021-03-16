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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهاجم أمريكا: «تجهد لنشر رائحة البارود»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:27 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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نددت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بالمناورات العسكرية، فيما بدأ وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان جولة آسيوية تشمل طوكيو وسيول.

ونقلت صحيفة "رودونج سينمون" الكورية الشمالية الرسمية بيانًا لكيم يو جونج قدمت فيه "النصح إلى الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة التي تجهد عبر المحيط لنشر رائحة البارود في أرضنا".

وأضافت الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي "إذا كنتم ترغبون بالنوم مطمئنين للسنوات الأربع المقبلة، الأفضل من البداية عدم التسبب بأعمال تجعلكم تصابون بالأرق".

وتعد تصريحات كيم يو جونج، المستشارة الرئيسية لشقيقها، أول إشارة صريحة من كوريا الشمالية تجاه الرئيس جو بايدن منذ تسلمه الحكم من سلفه دونالد ترمب، على الرغم من أنها لم تذكر الرئيس الديمقراطي بالاسم.

وكانت مقاربة ترمب غير التقليدية في السياسة الخارجية قد جعلته يتبادل الإهانات والتهديدات بشن حرب مع كيم جونغ أون في البداية، قبل أن ينقلب ذلك إلى علاقة ود دبلوماسية وشخصية غير عادية بين الزعيمين دفعت بهما إلى عقد العديد من القمم.

لكن في النهاية لم تؤد هذه العلاقة إلى إحراز أي تقدم في قضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية التي ترزح تحت عقوبات دولية متعددة بسبب برامج تسلحها النووية والصاروخية.

وعزلت البلاد نفسها أكثر، وفرضت إغلاقًا صارمًا للحدود لحماية نفسها من جائحة كوفيد-19 التي ظهرت للمرة الأولى في الصين المجاورة.

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