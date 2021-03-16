12 عملا فنيا ناقش قضية التحرش

تستعرض الدستور اليوم 12 عمل فني ناقش قضية التحرش.



مسلسل قضية رأي عام:

مسلسل الخانكة:

فيلم بين السما والأرض:

فيلم عمارة يعقوبيان:

فيلم الفرح:

فيلم عسل أسود:

- فيلم اغتصاب:

فيلم 678:

فيلم المغتصبون:

فيلم حلاوة روح:

فيلم حين ميسرة:

فيلم قبضة الهلالي:

هز الرأي العام والمجتمع المصري في الفترة الأخيرة العديد من حوادث التحرش التي تعرضت لها العديد من السيدات في الشوارع، وخاصة الحادث المعروف إعلاميا بطفلة المعادي، وقد ناقشت الدراما المصرية في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات قضية "التحرش" لعرض القضية لإيجاد حل لها ولفت نظر الرأي العام.تدور أحداث المسلسل حول الدكتورة عبلة طبيبة أطفال التي تعود بعد حالة طوارئ في وقت متأخر من الليل مع بعض زميلاتها العاملات طبيبة من أسرة صعيدية تدعى الدكتورة حنان وممرضة حامل تدعى سميحة، وفى الطريق يتعرضن للاعتداء والاغتصاب من ثلاثة شباب وتدور الأحداث في سياق درامي حول ما يتعرض له المجني عليهن.تدور أحداث المسلسل حول معلمة تربية رياضية تسمى أميرة كانت تعيش حياتها بشكل عادي وتعمل في إحدى المدارس الانترناشيونال، وتنقلب حياتها وتصبح جحيم بسبب تحرش طالب بها في المدرسة وتتحول إلى الجاني بدلا من المجني عليه فيتم إدخالها الى السجن ثم مستشفى الامراض النفسية.فيلم أبيض وأسود واقعة التحرش فيه ليست الأساسية، لكنها تقود صاحبها بمصير كاد أن يودي بحياته، عندما يقرر أن يسير خلف امرأة ويغير طريقه ليتحرش بها، فيدخل معها ومع آخرين مصعد يتعطل لساعات.يتحدث الفيلم في جزء منه عن فتيات يستسلمن لتحرش صاحب المحل الذي تعملن به، حتى لا ينقطع مصدر رزقهم، أو للحصول على أموال أكثر من راتبهم الذي لا يمكنهم من العيش بصورة جيدة.عرض فيلم الفرح محاولتين تحرش اولهم لفتاة تسكن في حي شعبي تحمي نفسها بإخفاء مظهرها الأنثوي وترتدي ملابس ذكورية ويحاول شخص التحرش بها ومساوامتها لتقبل بإقامة علاقة معه مقابل مبلغ من المال، ومع رفضها يحاول اغتصابها فتقتله.والمحاولة الثانية عند ذهاب فتاة وزوجها المكتوب كتابهم قبل إقامة حفل زفافهم لعمل عملية ترقيع غشاء بكارة فيقوم الطبيب بالتحرش بها.ناقش الفيلم قضية التحرش في مشهد واحد، حيث كان يستقل مصري وصديقه سعيد أتوبيس النقل العام وعند وقوف مصري وبسبب شعره الطويل تحرش به رجل ظنا منه أنه امرأة في إشارة إلى أن المتحرش ليس لديه أسباب منطقية للقيام ذلك.يحكي عن سيدة جميلة ترتدي فستان بسيط استعدادًا لحضور حفل زفاف، ويتفق ثلاثة شباب على اختطافها واغتصابها، تحاول بشتى الطرق الفرار منهم، وتنجح مرات، إلا أن المرة الأخيرة يختلقون قصة لإيهام من اختبأت لديهم بأنها تحاول الهروب من أهلها وتدعي هي هذه القصة، ويتمكنون فعلًا من اصطحابها رغما عنها، حتى يستيقظ ضمير أحدهم ويتشاجرون ويقضي كل منهم على الآخر وتنجو هي.أهم فيلم مصري ناقش قضية التحرش الجنسي في مصر من خلال قصص واقعية لثلاث نساء من طبقات اجتماعية مختلفة هن: فايزة، ونيللي، وصبا اللاتي يواجهن نفس المشكلة نيللي فتاة متوسطة الحال، تضرب من حاول لمسها في الشارع، أثناء نزولها من سيارة خطيبها متجهة إلى بيتها لتقوم بعدها برحلة مواجهة مع المجتمع لإصرارها على رفع دعوى قضائية تحت عنوان التحرش.وصبا فتاة ثرية تخسر زوجها نتيجة حادثة تحرش بها في ميدان عام، وتطلب الطلاق منه لتخليه عنها عقب تعرضها للتحرش؛ وهو ما أدى إلى خسارتها جنينها جراء تداعيات الحادث، ثم تأسس جمعية تطالب فيها بالتصدي للتحرش لتسلط الأضواء على هذه القضية بالرغم من رفض المجتمع الاعتراف بها.وفايزة زوجة شابة محافظة من اسرة فقيرة مضطرة لاستخدام الاتوبيس في التنقل يوميا ويقوم احدهم بالتحرش بها فتضطر الى طعنه في منطقة حساسة، في محاولة منها للدفاع عن نفسها، في ظل الصمت المفروض عليها اجتماعيا، وتعرض الفيلم للإنتقادات الكثيرة ورفعت "العدالة الإجتماعية لحقوق الإنسان" دعوى إلى النائب العام تطالب فيها برفع الفيلم من دور السينما لأنه يشجع النساء على استخدام أسلحة حادة لمهاجمة المتحرشين بهم جنسيا، بدلا من اللجوء للنظام القضائي لحماية حقوقهن.تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب العاطل والمدمن للمخدرات، يتعرضون للفتاة صفاء أثناء توجهها إلى منزلها برفقة خطيبها مختار ويخطفونها إلى مكان مهجور، ويقومون باغتصابها والاعتداء عليها، ويفشل خطيبها في إنقاذها عقب تهديدهما بالسلاح، ثم يتمكن مختار من اصطحابها إلى منزلها ويتوجه مع والدها إلى قسم الشرطة، ويتمكنوا من القبض على الجناة.تدور قصة الفيلم حول السيدة روح التي تعيش في حارة شعبية مع والدة زوجها بسبب سفره خارج البلاد وتتعرض للعديد من المتاعب بسبب جيرانها خاصة من جارها الذي يطمع في الحصول عليها، ومحاولات شخص أخر يقوم بالضغط عليها بكافة السبل المشروعة وغير المشروعة من أجل الحصول عليها لكنها تقف له بالمرصاد، ويتم نصب فخ لها على يد اثنان من جيرانها ويقوموا باغتصابها.تدور احداث الفيلم حول قضية أطفال الشوارع والطبقة المهمشة التي تقع تحت ضغط الظروف الإقتصادية والسكن في العشوائيات وتقوم ناهد التي تهرب من تحرش زوج أمها لتصبح ضحية إغتصاب بشعة، تتحول من بعدها إلى راقصة.تدور أحداث القصة حول الدكتورة ليلى الهلالي، التي تعيش مع شقيقها صابر الهلالي المرشد السياحي ومحب الآثار والفنون القتالية الرياضية المختلفة، تنتظر ليلى وصابر مكافأة مالية 70 ألف جنيه خاصة بوالدهما الذي مات بعد تعرضه لحادث، تذهب ليلى لاستلام المكافأة نتيجة انشغال صابر في عمله، تتعرض ليلى لمحاولة اغتصاب من المدعو "فيومي أبو ركبة"، وبعد فشل هذه المحاولة نتيجة مشاهدة سيدة لهذه الحادثة، يقوم فيومي بسرقة أموال المكافأة من ليلى.