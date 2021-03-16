تحويل رئيس مجلس الأمة الكويتي للنيابة العامة

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إنه تم تحويله إلى النيابة العامة على خلفية إقامة بعض التجمعات بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020، وذلك رغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الكويت للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.وأوضح الغانم، في تصريحات له اليوم الثلاثاء: "تم إبلاغي للتو بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات.. وسأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف".وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، أن النيابة العامة بالكويت، تسلمت رسميًا ملفًا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلو بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.وأشارت الصحيفة الكويتية نقلًا عن كشف مصدر مطلع، إلى أن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائبًا حاليًا بمجلس الأمة، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم.وقال المصدر، إن التهم ستكون مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما يعتقد أن هذا الأمر ساهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.