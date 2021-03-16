التخطيط: تنفيذ 127 مشروعًا بـ3.3 مليار جنيه في الوادي الجديد خلال عامين

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الثاني من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (2018-2019- 2019-2020).أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال عامي 2018-2019- 2019-2020 وربطها بأهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن العدد الثاني من التقرير تضمن متابعة مشروعات محافظة الوادي الجديد، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 127 مشروعًا في محافظة الوادي الجديد بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 3.3 مليار جنيه، في 7 قطاعات (التعليم، الصحة، الإسكان، الكهرباء، الري، النقل، التنمية المحلية).وتابعت فيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 128.2 مليون جنيه، منها حفر 8 آبار استعواضية، وتشغيل 26 بئرًا جوفية بالطاقة الشمسية.وبخصوص الهدف الثالث "ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة للجميع في كل الأعمار"، بيّن التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 وحدات صحية في قرى (عين عيش، فلسطين، غرب الموهوب)، بتكلفة 4.1 مليون جنيه.ويشير المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها وحدة صحية من 37.7% عام 2015 إلى 39.5% عام 2020.وبالنسبة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة "ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع"، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من 14 مشروعًا بتكلفة 111 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتجديد 126 فصل، لافتًا إلى عدد المشروعات المنتهية في قطاع التعليم، حققت معدل نمو بلغ 80%، و63% في عدد الفصول المُنفذة، في (2019-2020) مقارنة بـ(2018-2019).وارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس ابتدائية وإعدادية حكومية من 53.3% عام 2015، إلى 65.3% عام 2020، كما ارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس إعدادية حكومية فقط من 50.8% إلى 55.6% عام 2020.وفي إطار تحقيق الهدف السادس "ضمان توفر مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة"، تم الانتهاء من 7 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 103 ملايين جنيه، منها 6 محطات مياه لإزالة الحديد والمنجنيز، استفاد منها حوالي 90 ألف مواطن، وكذا توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لمشروع الإسكان الاجتماعي.وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق الهدف السابع "ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة"، تم الانتهاء من مشروعين في قطاع الكهرباء بتكلفة 883 مليون جنيه، هما خط بلاط شرق العوينات (4،3،2)، على الجهد الفائق 220 ك.ف، بطول 578 كم، وخط بلاط شرق العوينات (1)، بطول 200 كم.كما تم الانتهاء من تنفيذ 20 مشروعًا ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة) بتكلفة 38.1 مليون جنيه، نتج عنها إنارة طرق بطول 9 كم، ومد كابلات كهرباء بطول 1.3 كم، وتوفير أكثر من 4 آلاف من أدوات الإنارة، وتركيب 10 محولات، و2200 كشاف ولمبة موفرة (ليد).وفيما يخص الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة "إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار"، تم الانتهاء من محور الفرافرة ديروط بطول 310 كم، ورصف طرق داخل مركزي الداخلة وبلاط بطول 7كم، علاوة على الانتهاء من رصف طرق محلية بطول 66.2 كم، وتطوير شوارع بطول 35 كم.وفي ذات السياق، وبخصوص الهدف الحادي عشر "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، تم الانتهاء من ترفيق 150 منزل ريفي بقرية جورمشين و100 منزل ريفي في قرية جناح، وتطوير منطقة مشربية غيث والشيخ ميمون، وإنشاء سوق باريس، علاوة على الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات ضمن برنامج الأمن والمرور والإطفاء، بتكلفة 60.8 مليون جنيه، نتج عنها تطوير وحدة إطفاء قرية النهضة بمركز الفرافرة، وتوريد 3 سيارات إطفاء، و2 سيارة لوحدات المرور، و3 معدات ومهمات لوحدات المرور، و5 مهمات للحماية المدنية.وضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، تم الانتهاء من 21 مشروعًا بتكلفة 28 مليون جنيه، ومن أهم المشروعات المُنتهية، إنشاء وتطوير الوحدات المحلية بقرى (بلاط، الأربعين، جورمشين 7).وفيما يخص الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة "اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته"، تم الانتهاء من 27 مشروعًا لتحسين البيئة بتكلفة 22.5 مليون جينه، نتج عنها توريد 46 معدة نظافة (سيارات، لوادر)، وأكثر من 4800 من أدوات النظافة (صناديق قمامة، قواطع، مكابس..).