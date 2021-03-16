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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسلات رمضان 2021.. قنوات عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:24 م
مسلسل موسى
مسلسل موسى
محمد قدري
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زادت معدلات البحث على محركات البحث المختلفة على مسلسلات رمضان 2021 وقنوات عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان وأبرز أحداثه، حيث تعد أعمال محمد رمضان من الأكثر الأعمال مشاهدة خلال الموسم الرمضاني بشكل عام وكان آخرها مسلسل البرنس رمضان الماضي.

مسلسلات رمضان 2021.. قنوات عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان 

ننشر قنوات عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان وأبرز أحداثه حيث قررت المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان عرض العمل الجديد عبر شاشات دي إم سي ودي إم سي دراما بداية مع موسم مسلسلات رمضان 2021 حيث يعرض العمل بواقع 4 مرات يوميا على قناة الدراما و3 مرات على القناة العامة ومن المتوقع أن يعرض في أوقات الذروة بعد صلاة التراويح يوميا كعادة توقيتات عرض أعمال محمد رمضان خلال السنوات الماضية.

مسلسلات رمضان 2021 | موعد عرض مسلسل هجمة مرتدة والقنوات الناقلة

ويقدم الفنان محمد رمضان شخصية موسى وهو شاب من الصعيد يحكي قصته منذ الطفولة ووفاة والده وتربية جده له خلال سنوات طويلة وتكوين موسى لمجموعة من الرجال يقومون بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد وبعد فترة تنقلب حياته تماما بعد أن يتعرف على إحدى السيدات وينتقل للقاهرة ويغير من هيئته ويعمل في التجارة حتى يصبح من أهم الشخصيات في البلاد خلال تلك الفترة.

أبطال مسلسل موسى لمحمد رمضان

يشارك في مسلسل موسي للنجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم منهم رياض الخولي، والفنان منذر رياحنة، والفنانة سمية الخشاب، ووهبة مجدي وعبير صبري وضياء عبد الخالق والفنان سيد رجب، وأسماء جلال، وصبري فواز، وتارا عماد، وفريدة سيف النصر، ورامي وحيد، وجوري بكر، وهبة عبدالغني، ونجيب بلحسن وأمير صلاح الدين وأحمد طلعت والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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