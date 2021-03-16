رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي: نستهدف زيادة استثمارات «حياة كريمة» بموازنة 2021-2022

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:42 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ومحمد فريد مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، وإسماعيل يوسف رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الاقليمى بوزارة التخطيط.

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع التأكيد على أن الدولة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الحكومية خلال موازنة العام المالى الجديد 2021-2022، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى من بينها مشروع تطوير القرى المصرية «حياة كريمة».

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملامح الأساسية للاستثمارات المخصصة لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى ضوء خطة العام المالى 2021-2022، وتوزيع تلك الاستثمارات على مختلف جهات الإسناد.

وأشارت الوزيرة إلى أن تلك المخصصات موجهة لاستكمال تنفيذ المشروعات الجارى إقامتها، إلى جانب الدخول فى مشروعات جديدة، لافتة فى هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الصحة، فإنه من المستهدف استكمال إنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات، إلى جانب تنفيذ مستشفيات جديدة، ووحدات رعاية أساسية، وذلك بمختلف المدن والقرى المستهدفة فى إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.

وتناولت «السعيد» المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات قطاع التربية والتعليم، حيث من المقرر استكمال تنفيذ عدد من الفصول الدراسية، وتطوير مدارس قائمة، على مستوى القرى المستهدفة، مشيرة إلى أن مشروعات وزارة الشباب والرياضة تتضمن إنشاء وتطوير وتجهيز مراكز شباب وملاعب خماسية، إلى جانب تنفيذ مشروعات الرى الحديث بقرى "حياة كريمة"، واستكمال تأهيل وتبطين الترع، والدخول فى مشروعات جديدة فى هذا الصدد، فضلًا عن تنفيذ المشروعات الخاصة برصف الطرق التى تربط القرى بالمراكز والمحافظات بما يسهم فى تيسير الحركة بينها.

وأضافت الوزيرة أن المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال العام المالى 2021-2022 فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تتضمن استكمال تنفيذ نحو 266 مشروعًا جارٍ تنفيذها فى هذا القطاع، إلى جانب توصيل شبكة الاتصالات الأرضية بالقرى المستهدفة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

تفاصيل جديدة في واقعة تعدي فتاة على زميلتها بمساعدة بلطجي بالمعادي

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي «محطة مصر» احتفالا بيوم الشهيد

image description

احتفالا بيوم الشهيد..عرض مسرحية «محطة مصر» بثقاقة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي وفد مجلس الوزراء

image description

جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن أدوية بحي شرق

الأكثر قراءة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

تفاصيل جديدة في واقعة تعدي فتاة على زميلتها بمساعدة بلطجي بالمعادي

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

إلهام الجمال: «الست زكى» متتالية قصصية عن والدتي

القمحاوي ومرسال والعبسي بالقوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

إطلاق ومناقشة كتاب «رحلة كامل التلمساني» بأتيليه القاهرة

دار الكتب والوثائق تنظم ندوة حول «الأم وتنظيم الأسرة»