رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الخميس..عرض فيلم «الهدية» المرشح للأوسكار على نتفليكس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:25 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
طباعة
تعرض شبكة نتفليكس بشكل حصري فيلم "الهدية"، المرشح للدورة 93 من جوائز الأوسكار لهذا العام عن فئة "أفضل فيلم قصير"، بعد غد الخميس 18 مارس.

الفيلم من إخراج الفلسطينية البريطانية فرح النابلسي، ويعد التجربة الأولى لها بجانب كونها المنتج التنفيذي للعمل بالإضافة إلى المنتج أسامة البواردي.

"الهدية" من إنتاج شركة Philistine Films وتدور أحداثه حول رجل فلسطيني وابنته الصغيرة التي انطلقت في الضفة الغربية لشراء هدية لزوجته، ويستعرض الصراعات التي يمران بها بين الجنود، والطرق المعزولة، ونقاط التفتيش.


ترشح الفيلم لجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير في جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا BAFTA)، كما ترشح أيضًا لجائزة الأوسكار عن دورتها الـ٩٣ من قبل الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، وفاز بعدد من الجوائز في مهرجانات دولية، منها جائزة الجمهور في مهرجان كليرمون - فيران الدولي للأفلام القصيرة، مهرجان بروكلين السينمائي الدولي، مهرجان الفيلم العربي (AFF)، جائزة مهرجان Aesthetica للأفلام القصيرة، كما حصد جائزة أفضل ممثل وميدالية ذهبية في مهرجان مانهاتن للأفلام القصيرة.

ينطلق عرض "الهدية" عالميًا لأول مرة على نتفليكس (باستثناء فرنسا واليابان) ابتداءً من ١٨ مارس ٢٠٢١ وسيكون متاحًا باللغة العربية مع ترجمة باللغة الإنجليزية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

«الصحة» تنفي طلبها إلغاء الفصل الدراسي الثاني لحماية الطلاب

الصور

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد تركيب أعمدة الإنارة بقرى مركزى منفلوط وديروط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على منظومة شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر

image description

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 98.5 %

image description

محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي «محطة مصر» احتفالا بيوم الشهيد

image description

احتفالا بيوم الشهيد..عرض مسرحية «محطة مصر» بثقاقة أسيوط

الأكثر قراءة

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

حكومة كازاخستان تمنح الدكتور حسين الشافعي وسام أمير الشعراء «آباي»

مد فترة التقدم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية بالأعلى للثقافة

الخميس.. اللجنة الثقافية بنادي الصيد تحتفل بيوم المرأة المصرية

فوزي مرسي: الكاريكاتير تأثر بالأزمات المالية للصحف (حوار)