الخميس..عرض فيلم «الهدية» المرشح للأوسكار على نتفليكس

تعرض شبكة نتفليكس بشكل حصري فيلم "الهدية"، المرشح للدورة 93 من جوائز الأوسكار لهذا العام عن فئة "أفضل فيلم قصير"، بعد غد الخميس 18 مارس.الفيلم من إخراج الفلسطينية البريطانية فرح النابلسي، ويعد التجربة الأولى لها بجانب كونها المنتج التنفيذي للعمل بالإضافة إلى المنتج أسامة البواردي."الهدية" من إنتاج شركة Philistine Films وتدور أحداثه حول رجل فلسطيني وابنته الصغيرة التي انطلقت في الضفة الغربية لشراء هدية لزوجته، ويستعرض الصراعات التي يمران بها بين الجنود، والطرق المعزولة، ونقاط التفتيش.ترشح الفيلم لجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير في جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا BAFTA)، كما ترشح أيضًا لجائزة الأوسكار عن دورتها الـ٩٣ من قبل الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، وفاز بعدد من الجوائز في مهرجانات دولية، منها جائزة الجمهور في مهرجان كليرمون - فيران الدولي للأفلام القصيرة، مهرجان بروكلين السينمائي الدولي، مهرجان الفيلم العربي (AFF)، جائزة مهرجان Aesthetica للأفلام القصيرة، كما حصد جائزة أفضل ممثل وميدالية ذهبية في مهرجان مانهاتن للأفلام القصيرة.ينطلق عرض "الهدية" عالميًا لأول مرة على نتفليكس (باستثناء فرنسا واليابان) ابتداءً من ١٨ مارس ٢٠٢١ وسيكون متاحًا باللغة العربية مع ترجمة باللغة الإنجليزية.