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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية ورفع 61 إشغال طريق ببنى مزار بالمنيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:25 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم، حالة تعدي بالبناء بدون ترخيص على أرض زراعية، كما نظمت حملة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة قامت خلالها برفع وإزالة 61 حالة إزالة إدارية وإشغال طريق.

وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار إن إدارة الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية قامت بإزالة حالة تعدي بالبناء على أرض زراعية بدون ترخيص على مساحة قيراط بحوض الشيخ أحمد بمدينة بني مزار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأضاف رئيس المركز أنه تم تنظيم حملة لرفع إشغالات من شوارع مدينة بنى مزار بشارع بورسعيد والجمهورية والجلاء، وأسفرت الحملة عن رفع 52 إزالة ادرية و5 محاضر أشغال و4 محاضر ضبط إشغال.

وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية ورفع الإشغالات من الطرق العامة لتيسير حركة سير المواطنين ومرور السيارات والمركبات ومنع الزحام بالطرق.

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