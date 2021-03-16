استمرار حبس المتهم بقتل زوجته في المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، حبس صاحب سوبر ماركت، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته ذبحًا بمنطقة المرج.وأقر المتهم أمام النيابة بارتكابه لجريمة قتل المجني عليها داخل محل سكنهم، وأوضح أنها كانت دائمًا تفتعل مشاكل وخلافات معه؛ لإجباره على تطليقها برغم عدم وجود أي مشاكل مالية يعانون منها.وأضاف المتهم أن المجني عليها جعلته يشك في سلوكها، رغم أنه متزوج منها منذ 15 عامًا، والجميع يشهد لها بالأخلاق الحسنة، إلا أنها في الفترة الأخيرة كانت دائمًا تلمح له ببعض الكلمات بأنها تستطيع الطلاق منه والزواج بعد شهور العدة مباشرة، وأن هناك العديد من الرجال يتمنونها.ولفت إلى أنها قبل أسبوع، تركت منزل الزوجية، وتدخل الأهل لإرجاعها، مشيرًا إلى أنها منذ عودتها لم تتحدث معه قط، وبمحاولته فتح حديث معها قالت له: «هطلقني ولا اتجوز غيرك عرفي»، فلم يشعر بنفسه إلا بعد طعنها بالسلاح الأبيض.البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا يفيد بقيام صاحب سوبر ماركت بذبح زوجته بسبب خلافات أسرية، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم وتم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.