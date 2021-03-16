تحرير 6573 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6573 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2908 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 217 مخالفة السير بدون تراخيص، 27 مخالفة موقف عشوائى، 33 مخالفات شروط التراخيص.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.