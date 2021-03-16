43 مستوطنًا يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، في القدس، عن اقتحام 43 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت الدائرة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الثلاثاء- بأن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.وأضافت الدائرة أن "خبراء آثار" إسرائيليين، برفقة ضباط من شرطة الاحتلال، اقتحموا مصلى قبة الصخرة بالقوة، وأزالوا ساترا يفصل المصلى عن مقر لجنة الإعمار التابعة لدائرة أوقاف القدس في القبة.