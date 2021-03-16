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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إطلاق ومناقشة كتاب «رحلة كامل التلمساني» بأتيليه القاهرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:21 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يستضيف أتيليه القاهرة بمقره الكائن بشارع كريم الدولة٬ في السادسة مساء اليوم٬ حفل إطلاق ومناقشة كتاب "رحلة كامل التلمساني.. السريالي في مواجهة الواقعي" والصادر مؤخرا عن دار الثقافة الجديدة من تأليف محسن البلاسي.

هذا ويناقش الكتاب كل من: د. سمير غريب٬ الكاتبة مي التلمساني٬ والناقد د. مدحت طه٬ ويدير الأمسية الفنان ياسر عبد القوي.

وفي مقدمته للكتاب يقول سمير غريب: "كتاب جد مهم لأنه يسد ثغرة كبيرة في تاريخ السوريالية المصرية. كامل التلمساني عمود أساسي في نشاطاتها٬ مبدع أصيل يجب أن يعرفه قرّاء اليوم بهذا الشكل المفصل النقدي والدقيق الذي يجعل من التلمساني لوحة نابضة تتنزه فيها تواريخه بكل ما كانت تحمله من إرادة الحلم والحرية والحياة، السالمة إلى يومنا هذا".

وبدورها، تقول مي التلمساني في كلمة الغلاف الخلفي: "نشأتُ على أسطورتين لكامل التلمساني، تتكاملان وتصبان الواحدة في الأخرى. الأولى سمعتها في بيت العائلة، والثانية تعرفت عليها بالقراءة والاطلاع على أرشيف العائلة الفني. تصوره الأسطورة الأولى بوصفه العم العزيز، المتوهج دائما، الغائب في بيروت".

وتضيف: "أحببته من الصور، ومن حديث جدتي وعماتي واشتياقهم الدائم للقائه، ومن أحاديث أمي عنه وعن أسباب سفره إلى لبنان. أما أبي فطالما تحدث عن كامل في حضوري، في سياق الاحتفاء بأفلامه وأيضا في جلسات جمعته بأصدقاء مثل أحمد كامل مرسي وإنجي أفلاطون وجماعة الفن والحياة".

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