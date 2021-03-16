10 نصائح لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة (فيدوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طرق ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، مطالبة المواطنين بالالتزم بارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة للحد من انتشار فيروس كورونا.وشددت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على عدم التهاون في ارتداء الكمامة للحد من انتشار الفيروس خلال الأيام المقبلة خاصة مع إقبال شهر رمضان الكريم.