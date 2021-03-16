حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالنزهة

قررت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابي مكون من سيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهن بسرقة المواطنين بأسلوب التتبع، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام سيدتين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، حيث تقوم الأولى بالسقوط أرضًا بدعوى تعرضها لحالة إعياء وأثناء قيام المجنى عليه بمساعدتها تقوم الثانية بمغافلته وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.. وبمواجهتهما أقرا بأنهما وراء إرتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط عدد من الأجهزة، هاتف محمول، قاما بشرائها من متحصلات حوادث السرقة، وأضافا بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.