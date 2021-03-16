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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

زيت «الجوجوبا» الأكثر طلبا بمعرض الزهور (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:18 م
جريدة الدستور
آية سالم - تصوير اسلام محمود
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افتتح معرض زهور الربيع، السبت الماضي، بحديقة الأورمان في نسخته الـ88، بحضور السيد القصير وزير الزراعة وعدد من السفراء ونواب البرلمان، بمشاركة ما يقرب من 200 عارض، ومن ضمنهم شركة متخصصة في نبات الجوجوبا والذي لاقى استحسان عدد من جمهور المعرض.

اشتهر معرض الزهور بمختلف النباتات والزهور إلا أن هناك من تميز باستخلاص تلك النباتات وعرضها كزيوت، وهو ما قامت به إحدى الشركات المتخصصة في نبات الجوبوبا والذي تحول الجناج الخاص بهم في المعرض لعلامة مميزة جذبت الرواد بمختلف الفئات.

وقال المهندس هاني عمر مدير تسويق إحدى الشركات الخاصة بالنباتات ومسئول عن الجناح الخاص بالجوجوبا، إن المكان يعرض شتالات، بذور، زيوت الجوجوبا، التي يتم زرعها بالأراضي الصحراوية ولها عدد من المميزات على رأسها تحمل الملوحة، كما أنها غير مكلفة وتحقق عائد مادي كبير.

وتابع: منذ افتتاح المعرض والجناح الخاص بهم مميزا كونه يعرض زيوت النباتات، ويشهد إقبالا كبيرا من الرواد خاصة وأن زيوت الجوجوبا لها عدد من الاستخدامات الخاصة بالتجميل والمجالات الطبية ومؤخرا هناك توجه لاستخدامها في تشحيم المراكب والطيارت.

أوضح مدير التسويق أن نبات الجوجوبا غير تقليدي ويتم زرعه بالصحراء وأول إنتاج له يكون بعد مرور ثلاث سنوات، والبذور التي يتم إنتاجها تعصر على البارد والساخن، لافتا إلى أن الجوجوبا تغطي مجالات عديدة ومتواجدة بالصيدليات بشكل وفير.



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