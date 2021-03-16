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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 4 سنوات لفران تاجر في الحشيش بدار السلام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:18 م
حبس
حبس
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة فران بالسجن المشدد 3 سنوات عن اتهامه بالاتجار في جوهر الحشيش وتغريمه 50 ألف جنيه ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه عن تهمة حيازة البندقية بدون ترخيص في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "رؤوف. أ"، فران بإحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا «بندقية خرطوش» وذخائر «3 طلقات» مما تستخدم على هذا السلاح الناري.

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