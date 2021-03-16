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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتظام العمل بميناء الإسكندرية وتداول 268 ألف طن سلع

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:18 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 268 ألف طن تقريبًا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2456 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج 23 ألف شاحنة تقريبًا عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وفي ذات السياق، بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 59 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ حاليًا فقد بلغت 33 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، كما تم خروج قطار محمل بالأقماح ومكون من 25 عربة متجهًا إلى شبرا ؛ ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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