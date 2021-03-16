محافظ الدقهلية يناقش تطوير المزلقانات وإزالة تعديات السكة الحديد

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، بحضور اللواء عبد القادر النورى وكيل أول الوزارة السكرتير العام لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في كل من طلخا وميت غمر والمطرية ومنية النصر ونبروه وبلقاس وحي غرب المنصورة، ومسئولي الأوقاف وهيئة الأوقاف ومسئولي الهندسة والصيانة بقطاع السكة الحديد ومديري عموم الأملاك والمرافق والتفتيش والمتابعة والشئون الهندسية بديوان عام المحافظة.فيما جرى خلال الاجتماع استعراض المعوقات التي تعترض تطوير المزلقانات ومقترحات الحل لها، بالإضافة إلى إزالة التعديات الواقعة على حرم السكة الحديد وذلك لسرعة تنفيذ مشروع تطوير المزلقانات بنطاق المحافظة.ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي اطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انهائها تحقيقا لرضا المواطنين، وفي إطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة النقل.كما جرى التاكيد علي ضرورة تضافر جهود كافة الوحدات المحلية مع قطاع السكة الحديد للعمل بكل الجدية لسرعة إزالة معوقات تنفيذ المشروع كما كلف المحافظ، السكرتير العام للمحافظة للمتابعة اولا باول جميع الخطوات والاجراءات المتخذة في هذا الشأن للاسراع بتنفيذ التطوير للمزلقانات بنطاق المحافظة.