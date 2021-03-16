حبس المتهمين بسرقة محطة وقود بالإكراه في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهمين بعمل سطو مسلح على محطة وقود بمدينة بدر وسرقته بالإكراه والشروع في قتل أحد العمال، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وأقرا العمال بالمحطة بأنهم حال تواجدهم بالمحطة محل عملهم حضر شخصان مترجلان وبحوزتهما جركن فارغ، وطلبا منهم التحصل على كمية من السولار مدعيين تعطل سيارتهما وحال توجههم لماكينة ضخ السولار بالمنطقة الخلفية للمحطة فوجئوا بسيارة "تاكسى أجرة" ترجل منها عدد 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.وقاموا بالتعدى عليهم بالضرب وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من الأسلحة حيازتهم، واستولوا على مفاتيح الخزينة الخاصة بالمحطة وسرقة مبلغ مالى كرهًا عنهم ولاذوا بالفرار مُستقلين السيارة سالفة الذكر وأخرى كانت متواجدة أمام المحطة محل الواقعة.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن ضباط قسم شرطة بدر بقيادة الرائد محمد الدالى من تحديد إحدى السيارتين المستخدمتين فى الواقعة، وتبين أنها ملك سائق، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، تم استهدافهم وضبطهم عدا أحدهم "هارب".بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقر أحدهم بأنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة المسئولة عن إدارة المحطة وعلمه بأن المحطة محل الواقعة تقوم بتحصيل إيرادات مالية كبيرة.فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه وأرشدوا عن السيارتين المستخدمتين فى الواقعة- مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية، طبنجة، طبنجة صوت وعدد من الطلقات "بمسكن المتهم الهارب".وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بسرقتهم بالإكراه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.