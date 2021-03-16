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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل 11 متهمًا على ذمة التحقيقات في قضايا نشر أخبار كاذبة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:15 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
حسام محفوظ
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قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل 11 متهمًا، على ذمة تحقيقات النيابة العامة في اتهامهم بالعنف والانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر شائعات وأخبار كاذبة ضد الدولة.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهمًا تختلف من متهم إلى آخر، من بينها ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وذلك مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في التجمهر، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والتعدي على موظفين عموميين.

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