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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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القبلة
تكنولوجيا
اختراق موقع ريال مدريد الرسمي.. وإعلان خاطئ عن إصابة رودريجو
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:12 م
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تعرض موقع نادي ريال مدريد الإسباني الرسمي للاختراق منذ قليل، من قبل مجهولون.
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