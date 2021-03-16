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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ أسيوط يتفقد تركيب أعمدة الإنارة بقرى مركزى منفلوط وديروط

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:09 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة الانتهاء من تطوير المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبقًا للجدول الزمني المحدد وفقًا للمعايير والمواصفات المقررة، موجهًا جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة.

وذلك لتحقيق الهدف المنشود من هذه المشروعات بالقرى والنجوع حتى يلمس من خلالها المواطن الأثر في الارتقاء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة له للنهوض بقري ونجوع صعيد مصر.

كان المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ عقد اجتماعًا مع رئيسي مركز منفلوط وديروط ورؤساء القري ومسئولي الكهرباء والشركة المنفذة لتوريد وتركيب أعمدة الكهرباء لمناقشة آخر المستجدات، بشأن أعمال قطاع الكهرباء الخاصة بالمرحلة الثانية من المبادرة وأعقب الاجتماع جولة تفقدية قام بها نائب المحافظ حيث تفقد أعمال تركيب أعمدة الانارة بقرية شلش التابعة لمركز ديروط كما تابع وصول أعمدة الإنارة بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط، موضحًا أن العمل يجري في الإطار الزمني المحدد وذلك طبقًا لخطة ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيقًا للتنمية المستدامة. 

وأوضح نائب المحافظ أنه تم استلام عدد 4 لفات بكر كابل كهرباء بقرية العوامر وتوريد 100 عمود لقري الوحدة المحلية بدشلوط بمركز ومدينة ديروط كما تم توريد 95 عمود كهربائي إلي الوحدة المحلية بأم القصور بمركز ومدينة منفلوط ورافقه خلال الجولة أعضاء لجان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بقيادة محمود شامخ مدير الوحدة وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندس محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومسئولي المتابعة بالمراكز والوحدة المحلية ومسئولي الكهرباء.

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