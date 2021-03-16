مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات الطيران الكازخستاني.. اليوم

يستعد مطار الغردقة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، لاستقبال أولى رحلات طيران قادمة من دولة كازاخستان، بعد توقفها لفترة طويلة بسبب كورونا، والتى تسيرها لأول مرة الشركة الوطنية للطيران فى دولة كازاخستان "اير استانا".وقال حسين عطا، مدير الشركة الوطنية للطيران الكازاخستانى "اير استانا" بمصر، إن الشركة سوف تسير رحلتين أسبوعيتين لمطار الغردقة الدولى، أولى تلك الرحلات اليوم الثلاثاء، على أن تصل الرحلة الثانية يوم الجمعة المقبل.وأضاف عطا في بيان له، أن رحلة الطيران اليوم هي أول رحلة طيران كازاخستانية تصل الغردقة عقب جائحة كورونا، مؤكدًا أن الشركة تسير 7 رحلات أسبوعية من مطارات الماتى ونور سلطان لمطار شرم الشيخ الدولي، ومن المتوقع ارتفاع معدلات الرحلات الوافدة بمطار شرم الشيخ والغردقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.وأوضح أن الرحلة المقرر وصولها مساء اليوم سيصل على متنها 160 راكبا، لافتا إلى أن إدارة مطار الغردقة الدولي، استعدت لاستقباله، حيث من المقرر أن يتم استقبالها بمدافع المياه كعرف دولى متبع لاستقبال اول الرحلات التى تصل المطارات المختلفة، كذلك سيتم توزيع الشيكولاته على الركاب والورود على طاقم الطائرة، وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالمطار.