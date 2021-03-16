شادي خفاجة ينضم لأبطال «بين السما والأرض»

انضم الفنان شادي خفاجة إلى أبطال مسلسل "بين السما والأرض"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021.كان خفاجة قد طالب مؤخرا بمنحه فرصة عمل ودورا في أي عمل فني، ودعا المنتجين وصناع الأعمال لدعمه وترشيحه في عمل جديد، مشيرا إلى أنه لا يزال في الثالثة والثلاثين من العمر وفي سنه كثير من الفنانين يحظون بفرص كثيرة.وقال خفاجة - في تصريحات صحفية - إنه بعد قيامه بكتابة تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يشكو خلالها من حالة التجاهل الفني التي يعيشها منذ 10 سنوات، وجد المخرج محمد العدل يتواصل معه، ويرشحه للمشاركة في بطولة مسلسله الجديد "بين السما والأرض".وأعرب خفاجة عن شكره للمخرج محمد العدل، معربا عن أمله في نجاح دوره بالمسلسل بعد عودته للتمثيل من جديد.المسلسل مستوحى من قصة "بين السما والأرض" للكاتب الكبير نجيب محفوظ، ولكن بأحداث وشخصيات مختلفة، وقد تحولت إلى فيلم سينمائي عام 1960 بطولة هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي ومن إخراج صلاح أبو سيف.أما المسلسل فمن بطولة هاني سلامة، أحمد بدير، غادة عادل، يسري اللوزي، ندى موسى، سوسن بدر، نجلاء بدر، روبي، أحمد رزق، محمد ثروت، محمود الليثي، وإنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج محمد العدل.