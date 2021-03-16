رئيس جامعة الأزهر يتابع خطوات التحول الرقمي بالكليات

عقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ اجتماعًا ضم كلًّا من: الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، الأمناء المساعدين: مجدي عبد العزيز، سعاد بكر، ومديري العموم؛ للوقوف على تقييم الخطوات التي تمت في سبيل التحول الرقمي في إطار المخطط الإستراتيجي للدولة ورؤية مصر 2030، والبدء في تطبيق وتعميم المنظومة على جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.ووجه رئيس الجامعة الشكر للكليات التي انتهت من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط التزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا على أن العملية التعليمية عبارة عن أستاذ ومقرر دراسي، وطالب، وموظف، وعامل، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة التعليمية لا غنى لأحد فيها عن الآخر، فالجميع شركاء في إنجاح العملية التعليمية.وناقش رئيس الجامعة استعداد الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل جائحة كورونا.