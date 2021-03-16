موسكو: عودة 58 لاجئًا سوريًا من لبنان لبلدهم خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 58 لاجئا (منهم 18 امرأة و30 طفلا) عادوا إلى الأراضي السورية خلال الـ24 ساعة الماضية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الثلاثاء، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.وأضاف البيان أنه خلال الفترة ذاتها عاد 599 نازحا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 15عبوة ناسفة قابلة للانفجار.