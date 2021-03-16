الانتهاء من صرف 75% من مقررات التموين لشهر مارس بمطروح

أعلن المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، الانتهاء من صرف السلع التموينية لشهر مارس الجاري بنسبة 75% على البطاقات التموينية للمستفيدين من أصحاب البطاقات من خلال منافذ بدالي التموين ومشروع جمعيتي.وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن عمليات الصرف مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري بجانب صرف فارق نقاط الخبز ليختار المواطنين ما يناسبهم للسلع، حسب ما يتم توزيعه في منظومة التموين الجديدة وفقا لمتوسط نصيب الفرد البالغ نحو 50 جنيها، لافتا إلى أنه لا توجد أي شكوى في نقص اي سلع على البطاقات التموينية وأن السلع يتم توفيرها من خلال مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة.