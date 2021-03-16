البرلمان يوافق على قرض كويتي لإنشاء محطتين لتحلية مياه البحر بسيناء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنه 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلع 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة في الكويت، بتاريخ 23-11-2020.وتتضمن الاتفاقية إنشاء محطتى تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب لمدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، فضلا عن حماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشى للسكان فى محافظة شمال سيناء.وتتمثل العناصر الأساسية للمشروع فى إنشاء محطة تحلية مدينة رفح الجديدة ومحطة تحلية مدينة بئر العبد الجديدة وشبكة التوزيع فى مدينة بئر العبد الجديدة.ووفقا للاتفاقية تضطلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعنصرى المشروع محطة تحلية مدينة رفح الجديدة ومحطة تحلية مدينة بئر العبد الجديدة، بينما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة تنفيذ الأعمال الخاصة بشبكة توزيع مياه الشرب فى مدينة بئر العبد الجديدة من خلال تنمية مديمة شرق بورسعيد الجديدة التابع لها.وتضمنت الاتفاقية الشروط المالية للقرض وهى 25 سنة مدة القرض متضمنة فترة سماح 5 سنوات وفترة سداد 20 سنه، حيث يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 40 قسط نصف سنوى متساوى وبحيث تكون قيمة كل قسط من الاقساط 137 الفأ و500 دينار كويتى.