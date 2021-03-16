دراجتك صحتك.. رابط التسجيل الالكتروني لحجز الدراجة
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:24 م
الدستورطباعة
مازالت عمليات البحث مستمرة حول التسجيل في الرابط الالكتروني لحجز الدراجة، وذلك بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة باب الحجز للمرحلة الجديدة على الدراجات المدعومة، ضمن مبادرة دراجتك صحتك، والتي تطرحها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بأسعار أقل من سعرها خارج المبادرة.
وفي التقرير التالي، نستعرض ماهي خطوات حجز دراجة من وزارة الشباب والرياضة، وكواد واسعار الدراجات "دراجتك صحتك".
-الخطوة الثانية: تسجيل الرقم القومي الخاص بالراغب في حجز الخطوات الرياضية.
- الخطوة الثالثة: تسجيل الاسم بشكل رباعي.
- الخطوة الرابعة: كتابة المحافظة.
- الخطوة الخامسة: إختيار المؤهل الدراسي سواء ذا كان" عالِ - متوسط - دون مؤهل – طالب".
- الخطوة السادسة: تسجيل العنوان بالتفصيل.
- الخطوة السابعة: تسجيل أذا كان الشخص الراغب في دراجة بتحديد هل يمتلك عجلة أم لا؟.
- الخطوة الثامنة: إرسال صورة من بطاقة الرقم القومي.
- الخطوة التاسعة: تسجيل السن ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- الخطوة العاشرة: اختيار نوع الدراجة التي تريدها سواء جبلي وهي المناسبة للطرق الممهدة وغير الممهدة، أم هجين وهي المناسبة أكثر للطرق الممهدة.
- وأخيرًا: الضغط على كلمة "تسجيل".
- ورقم الكود ٤٢٠٢٠
- إجمالى سعر الدراجة ١٩٠٩ جنيها، بدون سعر الشحن.
2 - جبلى محافظات:
- رقم الكود ٤٢٠٢١
- اجمالى سعر الدراجة ١٩٩٨ جنيها، متضمن سعر الشحن.
وفي التقرير التالي، نستعرض ماهي خطوات حجز دراجة من وزارة الشباب والرياضة، وكواد واسعار الدراجات "دراجتك صحتك".
خطوات حجز دراجة من وزارة الشباب والرياضة:-الخطوة الأولي: تسجيل الدخول علي الموقع الخاص بوزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط التالي: www.emys.gov.egbike.
-الخطوة الثانية: تسجيل الرقم القومي الخاص بالراغب في حجز الخطوات الرياضية.
- الخطوة الثالثة: تسجيل الاسم بشكل رباعي.
- الخطوة الرابعة: كتابة المحافظة.
- الخطوة الخامسة: إختيار المؤهل الدراسي سواء ذا كان" عالِ - متوسط - دون مؤهل – طالب".
- الخطوة السادسة: تسجيل العنوان بالتفصيل.
- الخطوة السابعة: تسجيل أذا كان الشخص الراغب في دراجة بتحديد هل يمتلك عجلة أم لا؟.
- الخطوة الثامنة: إرسال صورة من بطاقة الرقم القومي.
- الخطوة التاسعة: تسجيل السن ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- الخطوة العاشرة: اختيار نوع الدراجة التي تريدها سواء جبلي وهي المناسبة للطرق الممهدة وغير الممهدة، أم هجين وهي المناسبة أكثر للطرق الممهدة.
- وأخيرًا: الضغط على كلمة "تسجيل".
أكواد واسعار الدراجات "دراجتك صحتك":1 - جبلى القاهرة والجيزة:
- ورقم الكود ٤٢٠٢٠
- إجمالى سعر الدراجة ١٩٠٩ جنيها، بدون سعر الشحن.
2 - جبلى محافظات:
- رقم الكود ٤٢٠٢١
- اجمالى سعر الدراجة ١٩٩٨ جنيها، متضمن سعر الشحن.
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3 - هجين القاهرة والجيزة:
- رقم الكود ٤٢٠٢٢
- اجمالى سعر الدراجة ٢٣٣١ جنيها، بدون سعر الشحن.
4 - هجين محافظات:
- رقم الكود ٤٢٠٢٣
- اجمالى سعر الدراجة ٢٤٢٠ جنيها، متضمن سعر الشحن.
3 - هجين القاهرة والجيزة:
- رقم الكود ٤٢٠٢٢
- اجمالى سعر الدراجة ٢٣٣١ جنيها، بدون سعر الشحن.
4 - هجين محافظات:
- رقم الكود ٤٢٠٢٣
- اجمالى سعر الدراجة ٢٤٢٠ جنيها، متضمن سعر الشحن.