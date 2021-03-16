دراجتك صحتك.. رابط التسجيل الالكتروني لحجز الدراجة

خطوات حجز دراجة من وزارة الشباب والرياضة:



-الخطوة الثانية: تسجيل الرقم القومي الخاص بالراغب في حجز الخطوات الرياضية.



- الخطوة الثالثة: تسجيل الاسم بشكل رباعي.



- الخطوة الرابعة: كتابة المحافظة.



- الخطوة الخامسة: إختيار المؤهل الدراسي سواء ذا كان" عالِ - متوسط - دون مؤهل – طالب".



- الخطوة السادسة: تسجيل العنوان بالتفصيل.



- الخطوة السابعة: تسجيل أذا كان الشخص الراغب في دراجة بتحديد هل يمتلك عجلة أم لا؟.



- الخطوة الثامنة: إرسال صورة من بطاقة الرقم القومي.



- الخطوة التاسعة: تسجيل السن ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.



- الخطوة العاشرة: اختيار نوع الدراجة التي تريدها سواء جبلي وهي المناسبة للطرق الممهدة وغير الممهدة، أم هجين وهي المناسبة أكثر للطرق الممهدة.



- وأخيرًا: الضغط على كلمة "تسجيل".

أكواد واسعار الدراجات "دراجتك صحتك": 1 - جبلى القاهرة والجيزة:

- ورقم الكود ٤٢٠٢٠

- إجمالى سعر الدراجة ١٩٠٩ جنيها، بدون سعر الشحن.



2 - جبلى محافظات:

- رقم الكود ٤٢٠٢١

- اجمالى سعر الدراجة ١٩٩٨ جنيها، متضمن سعر الشحن.

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3 - هجين القاهرة والجيزة:

- رقم الكود ٤٢٠٢٢

- اجمالى سعر الدراجة ٢٣٣١ جنيها، بدون سعر الشحن.



4 - هجين محافظات:

- رقم الكود ٤٢٠٢٣

- اجمالى سعر الدراجة ٢٤٢٠ جنيها، متضمن سعر الشحن.



3 - هجين القاهرة والجيزة:- رقم الكود ٤٢٠٢٢- اجمالى سعر الدراجة ٢٣٣١ جنيها، بدون سعر الشحن.4 - هجين محافظات:- رقم الكود ٤٢٠٢٣- اجمالى سعر الدراجة ٢٤٢٠ جنيها، متضمن سعر الشحن. - وأخيرًا: الضغط على كلمة "تسجيل".1 - جبلى القاهرة والجيزة:- ورقم الكود ٤٢٠٢٠- إجمالى سعر الدراجة ١٩٠٩ جنيها، بدون سعر الشحن.2 - جبلى محافظات:- رقم الكود ٤٢٠٢١- اجمالى سعر الدراجة ١٩٩٨ جنيها، متضمن سعر الشحن.